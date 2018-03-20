Araç içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesindeki metruk binalar çevresinde kadınların para karşılığında araç içinde ilişkiye girdiğini tespit eden Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Fuhuş yapıldığı sırada baskın yapan polis, 4 kişiyi araç içinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında 'fuhuş yapmak'tan işlem yapılırken, kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Mersin'de, metruk bina önlerinde, araç içerisinde fuhuş yapan 4 kişi ile kadınları fuhuşa zorlayan 1 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildiEdinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan metruk binalar önünde bazı kadınların para karşılığında araç içerisinde ilişkiye girdiği bilgisine ulaştı.

