Araç alacaklar dikkat: 2. el oto satışında büyük tuzak!

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, Mersin'in Silifke ilçesi ve Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve alıcı ile tek kullanımlık GSM hatlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.