Araç alacaklar dikkat: 2. el oto satışında büyük tuzak!

Mersin ve Adana'da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporuyla internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak, 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Araç alacaklar dikkat: 2. el oto satışında büyük tuzak!

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

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Araç alacaklar dikkat: 2. el oto satışında büyük tuzak!

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, Mersin'in Silifke ilçesi ve Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve alıcı ile tek kullanımlık GSM hatlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.

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Araç alacaklar dikkat: 2. el oto satışında büyük tuzak!

400'E YAKIN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR: Şüphelilerin ayrıca, müşterilere sağlam araçlara ait şasi numarası verdikleri, önceden anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenleyerek vatandaşların güvenini kazandıkları, böylelikle 400'e yakın kişiyi dolandırarak mağdur ettikleri ve mağdurların genellikle kamu görevlilerinden oluştuğu tespit edildi.

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Araç alacaklar dikkat: 2. el oto satışında büyük tuzak!

5 MİLYON TL'LİK VURGUN: 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arandığı, 1'nin ise ceza evinde olduğu belirlendi.

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