Arabistan’da develere estetik yaptırmak yasaklandı

Suudi Arabistan'da develere estetik cerrahi ve botoks işlemleri cezalandırılmaya başlandı

Arabistan’da develere estetik yaptırmak yasaklandı

Suudi Arabistan’da hayvanların ve özellikle de develerin doğal vasıflarını geliştirmek için kullanılan plastik cerrahi ve botoks enjeksiyonlarına konulan resmi yasak birkaç aydır yürürlükte.

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Arabistan’da develere estetik yaptırmak yasaklandı

Sputnik muhabirinin görüştüğü bazı deve sahipleri ve veterinerler, travma durumlarında develerin hala ameliyata alınabildiğini söyledi. Yasalar nezdindeyse develerin güzelliklerini koruyacak SPA bakımları ve kuaförler var.

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Arabistan’da develere estetik yaptırmak yasaklandı

Ülkedeki geleneklere göre güzel bir hayvanın büyük başı, geniş boynu, sert kulakları ve geniş yanakları olmalı. Anlamlı bakan gözler, dudak ve burun da takdir topluyor. Devenin gövdesi uzun, kambur ve sırtıysa büyük olmalı.

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Arabistan’da develere estetik yaptırmak yasaklandı

Şimdi yasaları ihlal eden deve sahipleri herhangi bir yarışmaya katılmaktan men ediliyor, elindeki hayvana el konuyor ve kendisine iyi bir para cezası kesiliyor.

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