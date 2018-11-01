Arabada 17 bin 700 liralık ÖTV indirimi yeni otomobil fiyatlarına bakın

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı yeni vergi indirimlerine göre motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan, ticari araçlarda KDV yüzde 18'den 1'e düşecek. Buna göre 100 bin TL baz fiyat değerindeki bir araçta ÖTV ve KDV indirimi sonrası 17 bin 700 TL fiyat düşüşü yaşanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını söyledi.