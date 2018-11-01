Arabada 17 bin 700 liralık ÖTV indirimi yeni otomobil fiyatlarına bakın

1600 cc altındaki otomobillerde ÖTV 15 puan, ticari araçlarda KDV yüzde 18'den 1'e düşecek. Buna göre 100 bin TL baz fiyat değerindeki bir araçta ÖTV ve KDV indirimi sonrası 17 bin 700 TL fiyat düşüşü yaşayacak.

Arabada 17 bin 700 liralık ÖTV indirimi yeni otomobil fiyatlarına bakın

Bakan Albayrak'ın vergi indirimi müjdesinin ardından 100 bin TL baz fiyat değerindeki bir araçta ÖTV ve KDV indirimi sonrası 17 bin 700 TL fiyat düşüşü yaşanacak. Vergi indirimi öncesi 100 bin TL baz fiyat değerindeki otomobilin fiyatı vergilerle birlikte 177 bin TL iken, vergi indirimlerinden sonra bu fiyat 159 bin 300 TL'ye düşecek.

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Arabada 17 bin 700 liralık ÖTV indirimi yeni otomobil fiyatlarına bakın

Şu an 24 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, matrahı 70 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45, 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50, matrahı 120 bin TL'yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde ödeniyor.

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Arabada 17 bin 700 liralık ÖTV indirimi yeni otomobil fiyatlarına bakın

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı yeni vergi indirimlerine göre motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan, ticari araçlarda KDV yüzde 18'den 1'e düşecek. Buna göre 100 bin TL baz fiyat değerindeki bir araçta ÖTV ve KDV indirimi sonrası 17 bin 700 TL fiyat düşüşü yaşanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını söyledi.

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Arabada 17 bin 700 liralık ÖTV indirimi yeni otomobil fiyatlarına bakın

BMW 116d
Vergisiz fiyat: 126 bin 747 TL
Eski satış fiyatı: 239 bin 300 TL
Eski ve indirimli ÖTV oranı: %60 - %45
Yeni satış fiyatı: 216 bin 685 TL
İndirim oranı: 22 bin 615 TL

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