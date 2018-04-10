Apple'ın yeni binası olay! Steve Jobs'un hayaliydi işte Apple Park

Steve Jobs'ın tasarladığı Apple Park dünyayı hayran bıraktı. Tamamen güneş enerjisi ile dizayn edilen Apple Park bu ay itibariyle çalışanlarına ev sahipliği yapmaya başlıyor. Apple Park sıradışı tasarımı ile olduğu kadar çevresindeki özel bitkileri ile de hayran bıraktı. Apple'ın yeni binası şimdiden doğa dostu ödülünü kaparken, yeni binaya taşınmak 6 ay sürecek. İşte Apple'ın yeni evi;