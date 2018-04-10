Apple'ın yeni binası olay! Steve Jobs'un hayaliydi işte Apple Park

Apple Park dünyanın en büyük güneş enerjili binası oldu. Apple'ın yeni binasındaki ağaçlar bile çok özel. Apple Park'ta ne klimaya ne de ısınmaya gerek olmayacak. Apple çalışanlarının Steve Jobs'un hayali olan binaya taşınması 6 ay sürecek.

Apple'ın yeni binası olay! Steve Jobs'un hayaliydi işte Apple Park

Steve Jobs'ın tasarladığı Apple Park dünyayı hayran bıraktı. Tamamen güneş enerjisi ile dizayn edilen Apple Park bu ay itibariyle çalışanlarına ev sahipliği yapmaya başlıyor. Apple Park sıradışı tasarımı ile olduğu kadar çevresindeki özel bitkileri ile de hayran bıraktı. Apple'ın yeni binası şimdiden doğa dostu ödülünü kaparken, yeni binaya taşınmak 6 ay sürecek. İşte Apple'ın yeni evi;

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Apple'ın yeni binası olay! Steve Jobs'un hayaliydi işte Apple Park

Apple, çalışanların 708 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni kampüsü Apple Park’a Nisan ayından itibaren taşınmaya başlayabileceklerini açıkladı. 12.000’den fazla çalışanın kampüse taşınması altı aydan uzun sürecek. Binaların ve park alanlarının inşasına yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.

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Apple'ın yeni binası olay! Steve Jobs'un hayaliydi işte Apple Park

DÜNYANIN EN BÜYÜK KAVİSLİ CAM PANELİ : Steve Jobs tarafından bir yaratıcılık ve işbirliği merkezi olarak planlanan Apple Park, Santa Clara Vadisi’nin merkezinde kilometrelerce uzaklığa yayılan asfalt ve beton alanı, yemyeşil bir alana dönüştürdü. Kampüsün 260.000 metrekare yer kaplayan halka şeklindeki ana binasının tamamı, dünyanın en büyük kavisli cam panelleriyle kaplı.

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Apple'ın yeni binası olay! Steve Jobs'un hayaliydi işte Apple Park

Steve Jobs hayatta olsaydı, bu 24 Şubat’ta 62 yaşına girecekti. Steve Jobs'ın hatırasını onurlandırmak amacıyla, Apple Park’taki konferans binasına Steve Jobs Theater adı verildi.

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