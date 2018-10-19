Apple Watch Series 4 Türkiye’de satışa çıktı

Ekranı yüzde 30 daha genişApple Watch’un tamamen farklı bir yeniden tasarımı iki ayrı boyut seçeneğiyle sunuluyor: 40 mm ve 44 mm. Telefon görüşmeleri, Siri ve Walkie-Talkie için optimize edilmiş hoparlörü yüzde 50 daha yüksek ses verirken mikrofonunun yeri, ses kalitesini artırmak için yankıyı azaltacak şekilde değiştirildi. Aygıt özel bir 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip yeni nesil S4 çipe sahip ve yine tüm gün dayanan aynı pil ömrüyle iki kat daha hızlı. Apple Watch Series 4’ün pil ömrü yine 18 saat. Dışarıda egzersiz süresi 6 saat.



