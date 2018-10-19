Apple Watch Series 4 Türkiye’de satışa çıktı

Apple’ın yeni iPhone modelleriyle birlikte tanıttığı yeni akıllı saati Apple Watch Series 4 Türkiye'de satışa çıktı.

Apple Watch Series 4 Türkiye’de satışa çıktı

Apple‘ın 12 Eylül’de düzenlediği etkinlikte üç yeni iPhone modeliyle birlikte tanıttığı Apple Watch Series 4, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı. ABD’de fiyatı 399 dolardan başlayan Apple Watch Series 4 Türkiye’de ise 3499 TL’den satılıyor.

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Apple Watch Series 4 Türkiye’de satışa çıktı

Sağlık özelliklerinin yanı sıra gelişmiş aktivite ve iletişim özellikleri ile dikkat çeken Apple Watch Series 4’ün özelliklerini yeniden hatırlayalım. watchOS 5 yüklü Apple Watch Series 4, sert düşüşleri algılayabilen yeni ivmeölçer ve jiroskop ve yeni ECG uygulamasını kullanarak elektrokardiyogram (EKG) çekebilen, FDA tarafından De Novo sınıflaması verilmiş bir elektriksel kalp sensörü gibi çığır açıcı sağlık özelliklerinin yanı sıra gelişmiş aktivite ve iletişim özellikleri sunuyor.

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Apple Watch Series 4 Türkiye’de satışa çıktı

Ekranı yüzde 30 daha genişApple Watch’un tamamen farklı bir yeniden tasarımı iki ayrı boyut seçeneğiyle sunuluyor: 40 mm ve 44 mm. Telefon görüşmeleri, Siri ve Walkie-Talkie için optimize edilmiş hoparlörü yüzde 50 daha yüksek ses verirken mikrofonunun yeri, ses kalitesini artırmak için yankıyı azaltacak şekilde değiştirildi. Aygıt özel bir 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip yeni nesil S4 çipe sahip ve yine tüm gün dayanan aynı pil ömrüyle iki kat daha hızlı. Apple Watch Series 4’ün pil ömrü yine 18 saat. Dışarıda egzersiz süresi 6 saat.

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Apple Watch Series 4 Türkiye’de satışa çıktı

Özellikleri ve tasarımı ile ön plana çıkan Apple’ın yeni akıllı saati ise 3499 TL‘den başlayan etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.

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