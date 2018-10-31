Apple Türkiye'ye özel tüm ürünlerde indirim yaptı işte iPhone yeni fiyatı

TÜRKİYE dün akşam saatiyle 20:00'de tanıtılan yeni iPad Pro, Macbook Air ve Mac Mini modellerinden sonra Apple, Türkiye'ye özel şaşırtan bir karar aldı. Apple neredeyse tüm ürünlerinde indirim yaparak ülkemizdeki fiyatlarını güncelledi.

Apple Türkiye'ye özel tüm ürünlerde indirim yaptı işte iPhone yeni fiyatı

Apple marka teknolojik aletlerin artan fiyatları, tüketiciler tarafından büyük eleştiri alırken kurdaki düşüşlerle birlikte büyük indirim geldi. Apple iPhone, Mac ve Watch gibi birçok ürününde fiyatları aşağı çekti. Yeni nesil ürünlerini New York’ta düzenlenen bir etkinlik ile tanıtan teknoloji devi marka, resmi web sayfasını yeni ürünleri için güncelledi.

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Apple Türkiye'ye özel tüm ürünlerde indirim yaptı işte iPhone yeni fiyatı

IPHONE YÜZDE 10 İNDİRİME GİRDİ: Dün akşam merakla beklenen Macbook Air ve Mac Mini tanıtıldıktan sonra bakıma alınan site ülkemiz için güzel bir haberle geri döndü. Apple indirim yaptığı ürünlerde yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş gerçekleştirdi. Böylece 7499 TL olan iPhone 8 Plus, 6699 TL’ye inerken iPhone 8 ise 6499 TL’den 5799 TL’ye geriledi.

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Apple Türkiye'ye özel tüm ürünlerde indirim yaptı işte iPhone yeni fiyatı

İndirim sadece iPhone modellerinde değil bir çok üründe geçerli. AirPods kulaklıklar 1349 TL’den 1199 TL’ye, Watch Series 4 ise 3499 TL’den 3099 TL’ye indirildi. İşteA pple'ın indirime giren iPhone, Macbook, ipad ve Apple Watch başta olmak üzere tüm modellerin tam listesi...

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Apple Türkiye'ye özel tüm ürünlerde indirim yaptı işte iPhone yeni fiyatı

iPhone 8 (64 GB) 6499 TL 5799 TL
iPhone 8 (256 GB) 7999 TL 7099 TL
iPhone 8 Plus (64 GB) 7499 TL 6699 TL
iPhone 8 Plus (256 GB) 8999 TL 7999 TL
iPhone 7 (32 GB) 4999 TL 4499 TL

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