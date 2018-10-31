Apple Türkiye'ye özel tüm ürünlerde indirim yaptı işte iPhone yeni fiyatı

İndirim sadece iPhone modellerinde değil bir çok üründe geçerli. AirPods kulaklıklar 1349 TL’den 1199 TL’ye, Watch Series 4 ise 3499 TL’den 3099 TL’ye indirildi. İşteA pple'ın indirime giren iPhone, Macbook, ipad ve Apple Watch başta olmak üzere tüm modellerin tam listesi...