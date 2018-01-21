Apple hasar gören 6 Plus'ları 6s Plus'la değiştirecek

Apple, eski modellerini yavaşlattığını itiraf etmesinden sonra başlattığı batarya değişim kampanyasıyla birlikte zor zamanlar yaşamaya başladı. Bu anlamda dev teknoloji şirketi yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Apple, telefon pillerini 79 dolardan 29 dolara düşürdüğü bir kampanya başlattıktan sonra yoğun talebe karşılık vermekte güçlük çekiyor. Bunun üzerine daha detaylı bir bakım gerektiren eski cihazlar sözkonusu olduğunda Apple bir B planı hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız gibi Apple'ın, özellikle iPhone 6 Plus model telefonların pil değişimlerinde stoklardan kaynaklanan bir takım sorunlar yaşadığı ve değişim sürsinin Nisan ayına kadar aksayacağı ortaya çıkmıştı. Twitter

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Apple, yeni gelen bilgilere göre, şimdi de yüksek derecede hasar görmüş ve bakımı daha meşakatli işler çıkartan iPhone 6 Plus'ları, iPhone 6s Plus ile değiştirmeye karar verdi. MacRumors, tarafından yapılan bir habere göre Apple, mağazalara ve yetkili servilere bazı 6 Plus'lar 6s Plus'larla değiştirilebilir emrini gönderdi. Ancak hangi modellerin değiştirme için uygun olduğu veya şirketin neden böyle bir karar aldığı belirtilmedi. Twitter

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Söylentilere göre, Apple'ın iPhone 6 Plus yerine iPhone 6s Plus'ı vermesi eski modelin kısıtlı stokunun bir sonucu olarak ortaya çıktı. Zira Apple artık 6 Plus'ı üretmiyor ve tam bir değiştirme gerektiren önemli sorunlarda tek seçenek olarak 6s Plus'a yükseltmek öne çıkıyor. Öte yandan değiştirmeler de ücretsiz olmayacak. iPhone 6 Plus artık garanti kapsamına girmediğinden, tam bir değiştirme gerektiren cihazlar Apple'ın servis fiyatlandırma planına göre 329 dolar karşılığında değiştirilebilecek. Böyle bir durumda yeni bir telefon almak daha iyi bir hareket gibi duruyor. Twitter

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