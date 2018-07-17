Apple Dünya Emoji Günü'nü böyle kutladı

Teknoloji devi Apple, 2015 yılında Oxford Sözlüğü tarafından 'yılın kelimesi' seçilen emojilere ithaf edilen 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü unutmadı ve web sitelerindeki fotoğraflarını iOS 12 ile kullanıcılarına sunmaya hazırlandıkları 'memoji'ler ile değiştirdi.
Teknoloji devi Apple, 2015 yılında Oxford Sözlüğü tarafından 'yılın kelimesi' seçilen emojilere ithaf edilen 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü unutmadı.
Tüm Apple yönetimi, Dünya Emoji Günü'nü kutlamak için iOS 12 ile kullanıcılarına sunmaya hazırlandıkları 'memoji' isimli karikatür özelliğinden faydalanarak web sitelerinde yer alan fotoğraflarını değiştirdi.
'Memoji' adı verilen bu karikatürleştirme özelliği sayesinde kullanıcılar kendilerine özel avatarlar oluşturup arkadaşlarına ve ailesine gönderebilecek.
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