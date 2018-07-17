Apple Dünya Emoji Günü'nü böyle kutladı

Teknoloji devi Apple, 2015 yılında Oxford Sözlüğü tarafından 'yılın kelimesi' seçilen emojilere ithaf edilen 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü unutmadı ve web sitelerindeki fotoğraflarını iOS 12 ile kullanıcılarına sunmaya hazırlandıkları 'memoji'ler ile değiştirdi.

