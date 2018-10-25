Apple CEO'su Tim Cook Avrupa'yı övdü ABD'yi gömdü

Apple CEO’su Tim Cook, Avrupa Parlementosu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Veri Koruma ve Gizlilik Konferansı’nda Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) önemine işaret eden bir konuşma yaptı. Cook, ABD’nin bu konuda Avrupa’yı örnek alması gerektiğini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook Avrupa'yı övdü ABD'yi gömdü

Yaptığı konuşmada; “Dünyanın sizin önderliğinizde ilerlemesi gerek” diyen Cook, “Biz Apple olarak ABD’de kapsamlı bir gizlilik yasası oluşturulmasını destekliyoruz” dedi.

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Apple CEO'su Tim Cook Avrupa'yı övdü ABD'yi gömdü

Cook, günümüzün teknoloji odaklı kültüründe gizliliğin, kullanıcıların en önemli hakkı olduğuna işaret etti ve Apple’ın bu konuda gösterdiği özenin altını çizerken, pek çok firmanın gereken özeni göstermediğini söyledi ve ekledi:

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Apple CEO'su Tim Cook Avrupa'yı övdü ABD'yi gömdü

"Yaşamlarımızı iyileştirmek için oluşturulan platformlar ve algoritmalar, kötü eğilimlerimize hizmet edebilir. Haydutlar ve hatta hükümetler, bölünmeleri derinleştirmek, şiddeti teşvik etmek ve hatta doğru olanı ve yanlış olanı paylaştığımız hissiyatımızı zayıflatmak için kullanıcı güveninden yararlandılar. Bu kriz hayali, abartılı veya çılgıca değil, bu gerçek."

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Apple CEO'su Tim Cook Avrupa'yı övdü ABD'yi gömdü

FBI’ın 2016 yılında Apple’dan, öldürülen bir teröristin telefonundaki bilgilere ulaşmak için kilidinin açılması talebini Apple’ın kullanıcı gizliliğini öne sürerek reddetmesi üzerine yaşanan gerginlik üzerine olayın mahkemeye taşınmasıyla sonuçlanmasını hatırlatan Cook, Apple’ın kendisini “Biz en başından beri FBI’ın iPhonelar için bir arka kapı yapılması talebine karşıyız. Bizce bu yanlış bir şey ve emsal olması tehlikeli” diyerek savunduğunu söyledi.

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