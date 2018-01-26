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AÖF giriş! AÖF sonuçları açıklandı

AÖF giriş! AÖF sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçlar açıklandı. Merakla beklenen açıköğretim fakültesi sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası ve AÖF sınavları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 22:43 - Güncelleme: 26-01-2018 00:43

Milyonların beklediği AÖF sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. AÖF öğrenceleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sayfasından sonuçlarını öğrenebilecekler:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi; iktisat, işletme fakülteleri sınav sonuçları açıklandı. AÖF'nin 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin girdiği final sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Ünversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarını AÖF sınav sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilecek.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF sınav sonuçları, Andolu Üniversitesi'nin 'Öğrenci Girişi' sayfası üzerinden açıklandı. Öğrencilerin uzun zamandır merakla beklediği AÖF final sonuçları az önce adayların erişimine sunuldu. Milyonlarca öğrenci, 13-14 Ocak'ta katıldıkları AÖF final sınavının sonuçlarını nasıl görüntüleyeceğini sorguluyor. 

AÖF FİNAL SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AÖF final sınavına itiraz 26-29 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 iş günü içerisinde yapılacak. 29 Ocak 2018 saat 23:59'dan itibaren yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

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