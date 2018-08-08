Antalya'nın Elmalı ilçesi toptan çamura gömüldü! Şoke eden görüntüler

2 METRE ÇAMUR VAR: Yağışın yamaçtan toprak, taş ve ağaç dallarını sürükleyerek mahalle meydanına taşıdığını vurgulayan Ümit Öztekin, "Karaköy Mahalle meydanında çamur var. 2 metre çamura battık. Sel sularıyla bütün rüsubat meydanda toplanmış durumda. Ekiplerimiz temizleme çalışmalarına başladı. En az 10 gün sürecektir. Binlerce kamyon çamur var. Mahalleye gelen yollar kapanmış durumda. Altyapı tamamen yok oldu" diye konuştu. Başkan Öztekin, sel nedeniyle şu ana kadar 22 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirlediklerini, ancak bu sayının daha da artabileceğini ifade etti. Öztekin, evleri zarar gören vatandaşların ise komşularında kaldığını, çadır yardımını kabul etmediklerini ifade etti.