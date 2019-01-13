Antalya'da korkunç kaza! Otomobil çarptı, ardından üzerinden cip geçti

Korkunç kaza, Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveç uyruklu Gunnar Ove Kortsen'e sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 AEB 425 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Bu sırada A.Ö. idaresindeki 07 HAU 95 plakalı cip, vatandaşların bağırarak uyarmaya çalışmasına rağmen yerde yatan Kortsen'in üzerinden geçtikten sonra durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ: Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Norveç vatandaşı Gunnar Ove Kortsen’ın (68) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından kaza alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, bölgeye olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar, kazaya karışan 07 AEB 425 plakalı aracın olay yerinden kaçtığını, daha sonra ise arkadan gelen 07 HAU 95 plakalı bir diğer aracın ise bölgedeki vatandaşların uyarılarına rağmen yerde yatan Gunnar Ove Kortsen’ın üstünden geçip durduğu bilgisini verdi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU: Polis ekipleri ise kaçan sürücünün gidiş istikametindeki şehir polis kameralarından aracı Tosmur Mahallesi’nde park halinde ve terk edilmiş olarak buldu ancak sürücüye ulaşamadı. Kortsen’in üstünden geçen ve 115 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kimliği belirlenen diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.