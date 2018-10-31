Antalya'da dehşete düşüren kız kavgası polisler bile şikayetçi oldu

Manavgat’ta 1’i öğrenci 2 kızın ölümüne kavgası kameralara yansıdı. İddiaya göre, aynı mahallede komşu oldukları bildirilen B.Ş. ve H.Y., okullar bölgesinde Atatürk Kültür Merkezi otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

KAFASINI DEFALARCA YERE VURDU: Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ş. bir anda H.Y.’yi saçlarından tutup yere savururken, yanlarında bulunan diğer arkadaşlarının engellemesine rağmen onları da ittikten sonra yerde yatan H.Y.’nin saçlarından tutarak kafasını defalarca yere vurdu. Yaklaşık 1 dakika süren tekme tokat kavganın ardından H.Y. yerde kıvranırken B.Ş. hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından H.Y.’nin ilk olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, ardından da babasıyla birlikte polis karakoluna giderek şikayetçi olduğu bildirildi.

OKUL POLİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU: Diğer taraftan, H.Y.’yi dövdüğü belirtilen B.Ş.’nin olay yerine gelen okul polisine küfür ve hakaretler yağdırdığı, okul polisinin de kendisinden şikayetçi olduğu bildirildi.

  • Güncel 31 Ekim 2018 16:29
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  • Misafir 31 Ekim 2018 16:46 O kızı görmek isterdim şahsen yakından çok merak ettim nasıl bir varlık acaba ?

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