Antalya organize sanayide yangın

Antalya organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik ve ambalaj fabrikasında henüz nedeni belli olmayan şekilde yağın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale edilmeye başlandı.

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