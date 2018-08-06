Annesi intihar eden Hadise'den ani karar! Belçika'ya gidiyor

Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intiharı ile gündemde. Annesinin intiharı yüzünden kardeşleri Derya ve Hülya Açıkgöz ile de arası açılan Hadise, çareyi geldiği yer olan Belçika'da buldu.

Annesi intihar eden Hadise'den ani karar! Belçika'ya gidiyor

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intiharı günlerce konuşuldu. İşe bir de Nur Yerlitaş girince her şey daha çok karıştı. Son olarak Hadise, bu intihar yüzünden, kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz'le irtibatını kesti. Şimdi de ani bir karar aldı Hadise.

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Annesi intihar eden Hadise'den ani karar! Belçika'ya gidiyor

EVLATLARIM YÜZÜME GÜLMEDİ; Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 4 hafta önce intihara teşebbüş etmişti. Gülnihal Açıkgöz'ün yazdığı mektuptaki ''Evlatlarım yüzümü güldürmedi'' sözleri dikkat çekmişti. Hadise'nin bu olay sonrası menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kestiği söylenmişti. Hülya Açıkgöz, Instagram'daki Hadise fotoğraflarını silmişti.



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Annesi intihar eden Hadise'den ani karar! Belçika'ya gidiyor

Anne Gülnihal Açıkgöz veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Hadise'nin Belçika'da annesine psikolojik destek aldıracağı de gelen haberler arasında.

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Annesi intihar eden Hadise'den ani karar! Belçika'ya gidiyor

NELER OLMUŞTU; Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söylendi.

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