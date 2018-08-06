Annesi intihar eden Hadise'den ani karar! Belçika'ya gidiyor

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intiharı günlerce konuşuldu. İşe bir de Nur Yerlitaş girince her şey daha çok karıştı. Son olarak Hadise, bu intihar yüzünden, kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz'le irtibatını kesti. Şimdi de ani bir karar aldı Hadise.