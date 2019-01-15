Ankara'daki zincirleme kaza Rus voleybolcular şokta

Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı istikametine seyreden Mert Karagöz'ün kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobil, Çukurambar mevkisinde aynı yöne giden Muhammet Gökmen idaresindeki 06 GF 363 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde Halkbank ile yapacağı maç için Ankara'ya gelen Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan Mustafa Gökoğlu'nun kullandığı 06 ZDZ 98 plakalı otobüs ile kafileye eskortluk yapan 06 A 5733 plakalı polis aracı ve Abdurrahman Erdem yönetimindeki 34 LD 7867 plakalı bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Mert Karagöz ile aynı araçta bulunan Nur Bala Göksu Ofluoğlu yaralandı.

Yaralı sürücü ambulanstan inerek kaçtı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Karagöz, hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı.

Alkollü olduğu öğrenilen Karagöz, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak 10 Nisan Polis Merkezine götürüldü. Karagöz, işlemlerinin ardından tedavisi için tekrar hastaneye sevk edildi.