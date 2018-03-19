Ankara'da nükleer operasyonu! Değeri 70 milyon dolar

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyada sadece ABD ve Rusya'nın ürettiği, stratejik ve kullanımı limitli olan değeri 70 milyon doların üzerinde 1 kilo 441 gram 'kaliforniyum' isimli nükleer madde ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmaları sonucunda, nükleer araştırmalarda, füze yapımı ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesinin gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirildiği ve Ankara'da satışa sunulacağı tespit edildi. Maddenin insanlarda iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kaliforniyum maddesinin araçta muhafaza edildiği, Ankara'da satışı sağlandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılacağı belirlendi. Bunun üzerine kaçakçılık ekipleri tarafından Pursaklar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan operasyonda, durdurulan araç içinde değeri 70 milyon doların üzerinde olan 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyumun dünyadaki en pahalı maddelerden biri ve doğada bulunmayan sentetik bir aktinit olduğu biliniyor. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley'deki laboratuvarında küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.

  • Güncel 19 Mart 2018 14:48
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