Ani vücut titremesi neden olur tedavisi nasıl yapılıyor ?

Ani vücut titremesinin nedenleri arasında stres ve uykusuzluk ilk sırada yer alıyor. Ani vücut titremesinin tedavisinde eğer hastanın yaşam kalitesi ciddi oranda etkileniyorsa ilaç tedavisi uygulanıyor. İşte ani vücut titremesine yol açan 8 neden...

Türkiye’de ve tüm dünyada sık olarak görülen ancak nedeni tam olarak bilinmeyen titremeler, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. İstemsiz kasılma ve seğirmeler ile kasların kısa süreli kasılması; vücutta, ellerde, ayaklarda ve boyunda titremelere yol açıyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen titreme, nedene yönelik yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, titremeler ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Twitter

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STRES VE UYKUSUZLUK TETİKLİYOR: Nedeni bilinmeyen titremeler başlangıçta hastanın günlük yaşamını etkilemeyebilir. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı tetikleyici etkenlere bağlı olarak hayat kalitesini düşürebilir. Esansiyonel titremeleri tetikleyen faktörler; Heyecan ve stres yoğunluğu, Uykusuzluk, Aşırı kafein tüketimi, Fiziksel yorgunluk, Kan şekeri düşüklüğü, Tiroit fonksiyon bozuklukları, Altta yatan önemli hastalıkların varlığı Twitter

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PARKİNSON HASTALIĞI İLE KARIŞTIRILABİLİR: Esansiyonel titremeyi, ‘Parkinson Hastalığı’na bağlı titremelerden ayırt etmek gerekir. Nedeni bilinmeyen titreme, Parkinson’a göre 10 kat fazla görülür. Parkinson titremesi; istirahat halinde, eller rahat pozisyonda dururken ortaya çıkar ve hareketle azalır. Parkinson’da esansiyonel titremesi olan hastalarda görülmeyen hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla yürüme, baş ve gövde öne eğik vaziyette yürüme, yüzde mimiklerde azalma, rijidite denilen kaslarda sertlik gibi belirtiler de vardır.



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