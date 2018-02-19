Angelina Jolie kırmızı halıda büyüledi

Angelina Jolie , 2018 BAFTA Ödülleri için kırmızı halıda muteşem kadife elbisesi ve tüm zerafeti ile poz verdi.

Angelina Jolie , 2018 BAFTA Ödülleri için kırmızı halıda muteşem kadife elbisesi ve tüm zerafeti ile poz verdi. Londra'da düzenlenen ödül töreninde dünyaca ünlü sanatçılar katıldı . Gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Angelina Jolie'ydi. Jennifer Aniston ve Brad Pitt beraberliği dedikodu sayfalarını süslerken Angelina Jolie çok keyifli görünüyordu. Gazetecilerin sorularını cevaplamayan Jolie kırmızı halıda poz vermekle yetindi. Twitter

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Angelina Jolie , 2018 BAFTA Ödülleri için kırmızı halıda muteşem kadife elbisesi ve tüm zerafeti ile poz verdi. Londra'da düzenlenen ödül töreninde dünyaca ünlü sanatçılar katıldı . Gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Angelina Jolie'ydi. Jennifer Aniston ve Brad Pitt beraberliği dedikodu sayfalarını süslerken Angelina Jolie çok keyifli görünüyordu. Gazetecilerin sorularını cevaplamayan Jolie kırmızı halıda poz vermekle yetindi. Twitter

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Angelina Jolie , 2018 BAFTA Ödülleri için kırmızı halıda muteşem kadife elbisesi ve tüm zerafeti ile poz verdi. Londra'da düzenlenen ödül töreninde dünyaca ünlü sanatçılar katıldı . Gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Angelina Jolie'ydi. Jennifer Aniston ve Brad Pitt beraberliği dedikodu sayfalarını süslerken Angelina Jolie çok keyifli görünüyordu. Gazetecilerin sorularını cevaplamayan Jolie kırmızı halıda poz vermekle yetindi. Twitter

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