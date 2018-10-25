Anadolu Adalet Sarayı'nda şüpheli araç paniği! Bomba mı var

İSTANBUL Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkında şüpheli bir araçta bomba imha ekipleri köpekle arama yaptı. Yapılan aramada araçta ruhsatsız silah ele geçirilirken araç sahibi gözaltına alındı.

Kartal Anadolu Adliyesinde duruşmaya gelen bir kişinin aracında ruhsatsız silah çıktı. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Perşembe Günü ağır ceza duruşmalarının olması sebebiyle adliye bahçesindeki araçta bomba imha ekipleri be bomba arama köpeğiyle arama yapıldı.

Yapılan aramanın ardından aracın boş çıkması üzerine araç, gözaltına alınan şahısın yakınına teslim edilerek adliye bahçesinden uzaklaştırıldı.