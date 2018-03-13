Ana haber sunucularından taksicilerin tehdit gibi açıklamasına ortak tepki

AHMET HAKAN: "Bu taksiciler odası başkanı bir zihniyeti temsil ediyor. Bu zihniyet hem devleti hem Meclis'i hem de medyayı tehdit ediyor. Bu zihniyetin yapacağı taksicilik hizmetinden ne çıkar Allah aşkına? Bu zihniyetin yapacağı taksicilik zihniyeti tabii ki Uber gibi yapılanmaların doğmasına, büyümesine, daha da fazla ilgi görmesine neden olur. Bu zihniyeti bu kafayı değiştirmeleri lazım.