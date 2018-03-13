Ana haber sunucularından taksicilerin tehdit gibi açıklamasına ortak tepki

"Adalet farklı karar verirse taksicinin sabrı taşar. Ne gerekiyorsa yaparız" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya Ana haber sunucuları Ahmet Hakan, Nazlı Çelik ve Fatih Portakal'dan ortak tepki...

Ana haber sunucularından taksicilerin tehdit gibi açıklamasına ortak tepki

Ana haber bültenlerinden ortak tepki... Ahmet Hakan, Nazlı Çelik ve Fatih Portakal, "Adalet farklı karar verirse taksicinin sabrı taşar. Ne gerekiyorsa yaparız" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yönelik tepkilerini canlı yayında dile getirdi.

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Ana haber sunucularından taksicilerin tehdit gibi açıklamasına ortak tepki

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz. Adalet farklı karar verirse taksicinin sabrı taşar. Ne gerekiyorsa yaparız" diyerek adeta tehdit etmişti. Aksu'nun yaptığı açıklamaya dün akşam Ahmet Hakan, Nazlı Çelik ve Fatih Portakal'dan da tepki geldi.

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Ana haber sunucularından taksicilerin tehdit gibi açıklamasına ortak tepki

AHMET HAKAN: "Bu taksiciler odası başkanı bir zihniyeti temsil ediyor. Bu zihniyet hem devleti hem Meclis'i hem de medyayı tehdit ediyor. Bu zihniyetin yapacağı taksicilik hizmetinden ne çıkar Allah aşkına? Bu zihniyetin yapacağı taksicilik zihniyeti tabii ki Uber gibi yapılanmaların doğmasına, büyümesine, daha da fazla ilgi görmesine neden olur. Bu zihniyeti bu kafayı değiştirmeleri lazım.

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Ana haber sunucularından taksicilerin tehdit gibi açıklamasına ortak tepki

Buradan taksicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Uber ve benzeri taşıyıcıların piyasaya girmesini istemiyorsanız, bu zihniyeti terk etmeniz gerekiyor. Araçlarınızı en az onların araçları kadar temiz tutmanız gerekiyor. Müşterilerinizi dikkate almanız, şikayetleri en aza indirmeniz, mesafe beğenmezlikten vazgeçmeniz gerekiyor. O zaman Uber falan ortada kalmaz. Herkes sizi tercih eder"

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