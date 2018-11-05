Ampute Futbol Milli Takımı dünya ikincisi oldu! Kaptan Osman Çakmak'ın gözyaşları...

TÜRKİYE Ampute Futbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu. Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilen millilerimiz kupayı 2. sırada tamamladı. Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşayan ay yıldızlı futbolcular, kupa töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı. İkincilik kupasını kaldıran takım kaptanı Osman Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Türk halkı hakkını helal etsin" diye gözyaşı döktü.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı. Normal sürede 0-0'lık beraberlik bozulmayınca, uzatma bölümüne geçildi. Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti. Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı. Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Dünya Kupası, ödül töreniyle sona erdi.Penaltılarda Angola'ya 5-4 yenilen Milli Takım, ikincilik kupasını ve ödüllerini aldı. Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşayan ay yıldızlı futbolcular, kupa töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı. İkincilik kupasını takım kaptanı Osman Çakmak ve Rahmi Özcan kaldırırken, futbolcuların ve teknik ekibin moralsiz olduğu görüldü.