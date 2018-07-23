Amerikalılar o hastalığın çaresini ev yapımı yoğurtta buldu

Ev yapımı yoğurt tüketilmesinin karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ettiği belirlendi.

Amerikalılar o hastalığın çaresini ev yapımı yoğurtta buldu

Ev yapımı yoğurt tüketilmesinin karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ettiği belirlendi. ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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Amerikalılar o hastalığın çaresini ev yapımı yoğurtta buldu

AA'nın haberine göre; araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

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Amerikalılar o hastalığın çaresini ev yapımı yoğurtta buldu

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi. Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti...

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Amerikalılar o hastalığın çaresini ev yapımı yoğurtta buldu

Bilecen, hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Araştırmalarda, hassas bağırsak semptomu hastalığı olanlarda kalın bağırsak hareketlerinde anormallik ve bağırsak duvarındaki kaslarla sinirler arasındaki iletimde bozukluk nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Bu sorun nedeniyle bağırsak dışkıyı atabilmek için birbiriyle uyumsuz hareketler yapmakta ve kişide karın ağrısı, şişkinlik ve dışkı kıvamı ve miktarı ile ilgili sorunlar meydana gelmektedir."

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