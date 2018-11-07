Amerikalı Omar'ın hayatı İstanbul'da uğradığı kapkaçla değişti

AMERİKA'dan 4,5 yıl önce İstanbul'a tatile gelen Omar Munir'in hayatı Beyazıt'ta uğradığı kapkaç sonucu tamamen değişti.

Amerikalı Omar'ın hayatı İstanbul'da uğradığı kapkaçla değişti

Amerika'da William Paterson Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Omar Munir, 5 arkadaşıyla 4,5 yıl önce tatil için İstanbul'a geldi. Bir gece saat 2'de Beyazıt'ta gezmek için dışarı çıkan Munir, 3 kişi tarafından kapkaça uğradı. O günden sonra bütün hayatı değişen, 23 yaşındaki Omar, Türkiye'ye yerleşip Kadıköy'de bir balıkçı dükkanında çalışmaya başladı ve Artvinli Goncagül ile evlenip biri 1,5 yaşında İbrahim diğeri ise 2 aylık Zeynep adında iki çocuk sahibi oldu. Hayatında daha önce hiç çalışmadığını ve Amerika'da maddi durumun iyi olduğunu söyleyen Omar, yeni hayatını ve o gün yaşadıklarını anlattı.

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Amerikalı Omar'ın hayatı İstanbul'da uğradığı kapkaçla değişti

"KONSOLOSLUK 20 GÜN BEKLEMEMİ SÖYLEDİ"
Çantasını çalan kişilerin Arapça konuştuğunu belirten Omar, "Pasaportumu vermelerini, paramı, telefonumu almalarını söyledim ama vermediler. Sonra otele dönüp arkadaşlarıma durumu anlattım, Türkçem yetersiz olduğu için polise kendimi anlatamadım. Birkaç gün sonra Amerikan Konsolosluğu'na gittim. Bana 20 gün beklememi söylediler" diye konuştu.

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Amerikalı Omar'ın hayatı İstanbul'da uğradığı kapkaçla değişti

ANNESİNİN CENAZESİNE GİDEMEDİ
Bu süre zarfında arkadaşlarının Amerika'ya döndüğünü dile getiren Omar, "Kimlik ve pasaportumu bulmak için uğraşırken annem Amerika'da hastalandı ve vefat etti. Bana haber geldi, havalimanına gidip beni göndermelerini istedim. Vizem ve girişimin olduğunu söylediler ama kimliğim, pasaportum olmadığı için gidemedim. 15 güne kimliğim gelecekti fakat annemin cenazesi iki gün bekledi ben gidemeyince defnettiler" ifadelerini kullandı.

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Amerikalı Omar'ın hayatı İstanbul'da uğradığı kapkaçla değişti

"AMERİKA'DA RAHAT BİR HAYATIM VARDI"
Amerika'da rahat bir hayat sürdüğünü ve 18 yaşına kadar hiç çalışmadığını söyleyen Omar, "Eskiden çok yaramazdım, hayat benim için heyecan doluydu. İnsanlar benim pasaportumu çaldırdığıma inanmadı. Annem bana para gönderirdi ama vefat edince para gönderemedi. Benim de param bitti. Kaldığım otelde çalışan bir kişi bana çalışmam gerektiğini söyleyerek Kumkapı'daki Balıkhane'ye yönlendirdi" dedi.

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