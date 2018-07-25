Amcasının tacizine uğradığını söylemişti! Bahar Doğrul Seda Sayan'a da katılmış

Öz amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul isimli genç kız, sosyal medyadan yayınladığı videoyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım isteyen Doğrul, 'Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar. İlla ki bizim de mi ölmemiz gerekiyor?' diye isyan etti. 

Kas erimesi hastası olduğunu belirten Doğrul, yayınladığı videoda şunları dile getirdi; 

"Ben Bahar Doğrul. 18 yaşındayım. Öz amcam tarafından tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sesimi duymalarını istiyorum. Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar. İlla ki bizim de mi ölmemiz gerekiyor?

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM": Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar, anlatamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Lütfen sesimi duysun. Gitmediğim yer kalmadı. Kas erimesi hastasıyım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu insanların cezasız kalmasını istemiyorum."

SEDA SAYAN'IN PROGRAMINA DA KATILMIŞ: Türkiye Bahar Doğrul'un yardım çağrısını konuşurken, genç kızın daha önce ablası ve annesiyle birlikte Seda Sayan'ın programına konuk olduğu öğrenildi. Programda amcasının kendilerini dolandırdığını iddia eden genç kız, babasının da amcası tarafından alıkonulduğunu belitti. 

  • Güncel 25 Temmuz 2018 11:51
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