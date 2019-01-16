Ambulansa çarpıp takla attı: Yaralılar var!

İSTANBUL Sarıyer'de, bir cipin ambulansa çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Harutyon Özber (66), 34 KC 9725 plakalı ciple Sarıyer yönüne ilerlerken, önünde seyreden hasta nakil ambulansı, aniden sola dönmek istedi.
Ambulansın sol ön tekerleğine çarpan cip, kontrolden çıkıp refüje vurduktan sonra taklalar atmaya başladı.
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