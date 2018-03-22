Alzheimer nedir belirtileri nelerdir ? İşte dikkat etmeniz gerekenler..

Alzheimer, hafıza, düşünce ve davranış problemlerine neden olan demans (unutkanlık) tipi önemli bir hastalıktır. Alzheimer'ın belirtilerinde en sık görüleni bellek kaybı ve özellikle de yeni öğrenilmiş bilginin unutulması oluşturuyor. İşte alzheimer hakkında dikkat etmeniz gerekenler...

Zihnin işlevlerinin kaybetmesiyle ortaya çıkan demansa neden olan hastalıklar içinde ilk sırada Alzheimer geliyor. Hastalığının görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor ve 65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde Alzheimer tespit ediliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu yaşa bağlı unutkanlığın depresyon, vitamin eksikliği veya tiroit problemleri gibi farklı nedenleri olabileceğine işaret ederek, ayırıcı tanı için mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurguluyor. İşte alzheimer hakkında bilmeniz gerekenler... Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

YENİ ÖĞRENDİKLERİNİ UNUTUYOR MU?: Alzheimer’ın en sık görülen belirtilerinden birini bellek kaybı ve özellikle de yeni öğrenilmiş bilginin unutulması oluşturuyor. Ayrıca hastanın önemli tarihleri veya olayları unuttuğu, aynı bilgiyi tekrar tekrar sorduğu gözleniyor. Eskiden kendilerinin çözümlediği şeyler için giderek artan bir şekilde hatırlatıcı notlardan, elektronik cihazlardan veya aile bireylerinden yardım alma ihtiyacı duymaya başlıyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise: Kişi zaman zaman isimlerin veya randevuları unutsa da daha sonra hatırlayabiliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

PLAN YAPMAKTA ZORLANIYOR MU?: Alzheimer’lı kişiler bir plan veya hesaplama yaparken becerilerinin değiştiğini fark edebiliyor. Bildikleri bir yemek tarifini uygulamakta veya aylık faturaları takip etmekte sorunlar yaşayabiliyor. Konsantre olmakta zorlanabildikleri için eskiye kıyasla kendi yürüttükleri işler daha uzun sürebiliyor. Tipik yaşa bağlı unutkanlıkta ise: Gelirini giderini dengelemekte zorlanan yaşlıların zaman zaman hatalar yapabildikleri gözlense de hayatları çok fazla etkilenmiyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11