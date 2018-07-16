Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini bekliyorlar

Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Güldür Güldür adlı programda gösterdikleri başarılı performansla kitleler tarafından tanınan oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Bundan yaklaşık altı yıl önce hayatlarını birleştiren ikili ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almıştı. Aylin Kontante, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Eşiyle birlikte katıldıkları bir davette çekilmiş fotoğrafı hesabından paylaşan Kontante altına şu notu düştü: “Evet efendim kısmetse bir oğlumuz daha olacak” Twitter

Facebook

Google Plus

3 6