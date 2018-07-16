Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini bekliyorlar

Güldür Güldür adlı programda gösterdikleri başarılı performansla kitleler tarafından tanınan oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Bundan yaklaşık altı yıl önce hayatlarını birleştiren ikili ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almıştı. Aylin Kontante, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Eşiyle birlikte katıldıkları bir davette çekilmiş fotoğrafı hesabından paylaşan Kontante altına şu notu düştü: “Evet efendim kısmetse bir oğlumuz daha olacak”
Güldür Güldür adlı programda gösterdikleri başarılı performansla kitleler tarafından tanınan oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER