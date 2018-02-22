Aloe Vera suyu nasıl hazırlanır?

Son dönemin en popüler bitkisi aloe vera, hem sağlık hem de kozmetik alanında sıklıkla tercih ediliyor.

Aloe Vera suyu nasıl hazırlanır?

Son dönemin en popüler bitkisi aloe vera, hem sağlık hem de kozmetik alanında sıklıkla tercih ediliyor. Aloe veranın kendisinden yararlanabileceğiniz gibi suyunda da şifa bulmak mümkün. Vitamin ve mineral bakımından son derece zengin olan aleo vera suyu; kabızlıktan, düşen bağışıklık sistemine kadar birçok sağlık problemine parmak basıyor. Evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu su için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var..

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Aloe Vera suyu nasıl hazırlanır?

Kullanacağınız taze aleo vera jelini havayla temas ettirmeyin. Aksi taktirde çok hızlı bir şekilde oksitlenecektir. Bu da alacağınız faydayı sıfıra indirir. Aleo vera suyunu hazırlamadan önce kullanacağınız jeli hızlı bir şekilde işlemeniz gerekecek.

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Aloe Vera suyu nasıl hazırlanır?

Bıçak yardımıyla yaprağın dış diken kısımlarını kesin. Sapı ayırın ve jeli çıkarın. İşlem sonrasında kullandığınız bıçağı hemen yıkamalısınız. Çıkardığınız aloe vera jellerini robotun içene atın, limon ya da portakal suy ekleyin (mutlaka organik olmalı). Ardından robotu karıştırın ve homojen bir sıvı elde edin. Elde ettiğiniz karışımı cam kaba aktarın. Buzdolabından yaklaşık 2 saat bekletin.

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Aloe Vera suyu nasıl hazırlanır?

Hazırladığınız karışımdan 2 yemek kaşığı alın ve bir bardak suyun içerisine ilave edin. İşte aleo vera suyunuz hazır. Günde bir bardak içebilirsiniz. Ancak bu karışımı bir haftadan fazla bekletmeyin. 3 gün içerisinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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