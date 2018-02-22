Aloe Vera suyu nasıl hazırlanır?

Son dönemin en popüler bitkisi aloe vera, hem sağlık hem de kozmetik alanında sıklıkla tercih ediliyor. Aloe veranın kendisinden yararlanabileceğiniz gibi suyunda da şifa bulmak mümkün. Vitamin ve mineral bakımından son derece zengin olan aleo vera suyu; kabızlıktan, düşen bağışıklık sistemine kadar birçok sağlık problemine parmak basıyor. Evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu su için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var..