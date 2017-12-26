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Almanya'nın alternatif Türkiye planı!

Almanya'nın alternatif Türkiye planı!

Almanya Dışişleri Bakanı, İngiltere ile yapılacak 'akıllı' bir Brexit anlaşmasının, Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Ukrayna ile kurduğu ilişkilere model teşkil edebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:14 - Güncelleme: 26-12-2017 09:14

Almanya merkezli Funke medya grubuna konuşan Gabriel, "Eğer İngiltere ile Brexit sonrası Avrupa ile ilişkilerini belirleyen zekice bir anlaşmaya varabilirsek, bu diğer ülkeler için bir model oluşturabilir" yorumunda bulundu.

Gabriel, Türkiye ve Ukrayna'nın kısa süre içinde Avrupa Birliği'ne katılmalarını beklemediklerini söylerken, Avrupa Birliği'nin bunun yerine söz konusu ülkelerle iş birliği için alternatif yolları denemesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'YLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINA VARILABİLİR: Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği cephesinden böylesi bir yaklaşımın Ankara ile yeni ve daha yakın bir gümrük birliği anlaşmasına yol açabileceğini öne sürdü. Gabriel, Türkiye cephesinden gelen son ifadelerin Brüksel ile bir yakınlaşmaya olan istek olarak algılandığını, bu isteğin Berlin yönetimi tarafından da paylaşıldığını aktardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Kasım 26 Aralık 2017 09:57 AB ve Merkel Erdoğansız yapamaz. AB de 10 milyona yakın Türk vatandaşı var, bunun büyük bir çoğunluğu Erdoğanı seviyor ve sözünden çıkmaz. Erdoğansız yapamazlar.

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