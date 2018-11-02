Alkollüydüm dedi gaz pedalını suçladı

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ercan Konuk’un yargılanmasına başlandı. Sanık Ercan Konuk, mahkemedeki savunmasında, olay günü alkol aldığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Aracı park ettiğim yerde, önümde bir araç, arkada duvar vardı. Manevra yaparak çıkmak istediğim sırada aracım bir anda kontrolümden çıktı ve kaza 2 saniye içinde meydana geldi. Kaza, gaz pedalının takılmasından kaynaklandı. Araç direğe vurunca ben de darbe aldım, hala ağrılarım devam ediyor. Alkollü olarak araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. Kazada vefat eden Bahtınur Bora'nın yakınlarına hakları ödendi. Diğer vefat edenle yaralının da hakları ödenecektir. Şu anda Eskişehir, Bursa ve Manisa’da bulunan şirketlerimde 500 kişi çalışmakta. İki aya yakındır tutukluyum. Daha fazla mağdur olmamam ve işletmelerle ilgili genel müdür olarak yetkili ve görevli olduğumdan tahliyemi talep ediyorum."

