Alkollü taksi sürücüsü Kadıköy'ü birbirine kattı

Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazanın bilincinde olmayan sürücü ayakta durmakta güçlükle durabilirken, ilk önce araçtan inmedi ardından vatandaşların kendisini kaza yaptığını uyarmasıyla yoluna devam etmeye çalıştı. Trafikte de aksamalara neden oldu. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam Kadıköy Şaşkınbakkal'da meydana geldi. İddialara göre, aşırı derecede alkollü olan ticari taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların uyardığı sürücü önce direksiyon başında bekledi. Ardından vatandaşların ısrarı üzerine taksi şoförü aracından inerek aracın ön tarafını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada ayakta durmakta zorluk yaşayan sürücü vatandaşları şaşkına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin geldiği sırada alkolü sürücü tekrar direksiyon başına oturarak gitmek istedi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kaldırıma çarptığı görülüyor. Şoförün araçtan inerek ön kaportayı kontrol ettiği ve vatandaşların yardım için yanına geldiği görülüyor. Daha sonra sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor.

  • Güncel 23 Şubat 2018 15:14
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