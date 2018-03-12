Alkollü sürücü dehşeti: 3’ü polis çok sayıda yaralı var!

Konya'da alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.’nın kullandığı otomobil önünde seyreden başka bir otomobile çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, önce polis aracına daha sonra minibüse çarparak durabildi. Kazada 3’ü polis memuru 7 kişi yaralandı.

Kazada sürücüler Ahmet K., Yusuf Işık., Şükrü Ağralı ve yanında bulunan Mehmet Ağralı ile polis memurları Oğuzhan Şahin, Salih Özgeriç, Şeref Akyol yaralandı. Kaza sonrası polis aracı içerisinde sıkışan polis memurları itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.