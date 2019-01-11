Alkol yüzünden hayatı karardı! Vücudunda yanmayan yer kalmadı

Kendisini "Parti hayvanı" olarak ilan eden 3 çocuk annesi olan Cass Bowman, arkadaşları tarafından geceleri çıktığı zamanlarda en az 10 bardak içki içmesiyle biliniyordu. Alkol aldıktan sonra vücudunda oluşan yanıkları görmezden gelen Bowman, nefes almada da zorluk çekince alkolü azaltmaya karar verdi.
Alkol tükettikten sonra cildinin kaynar su dökülmüş gibi yandığını fark eden 42 yaşındaki kadın, çareyi alkolü bırakmakta buldu. Bir röportajında alkolü tamamen bırakamadığına değinen Bowman, artık nadiren 1 bardak içip bıraktığını ve bu şekilde sorun yaşamadığını söylüyor.
'Bütün bunlardan önce bir parti hayvanıydım. Hafta içi ve hafta sonları, her türlü içkiyi içerdim' diyen Bowman, içki içince bacakları ve üst gövdesi üzerinde bu şekilde yanmalar meydana geliyor ve cildi yanıyormuş gibi hissettiğini belirtti.
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