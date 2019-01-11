Alkol yüzünden hayatı karardı! Vücudunda yanmayan yer kalmadı

İngiltere'de meydana gelen olayda 41 yaşındaki alkol bağımlısı olan kadının vücudunda oluşan yanıklar, başına büyük dert oldu.

Kendisini "Parti hayvanı" olarak ilan eden 3 çocuk annesi olan Cass Bowman, arkadaşları tarafından geceleri çıktığı zamanlarda en az 10 bardak içki içmesiyle biliniyordu. Alkol aldıktan sonra vücudunda oluşan yanıkları görmezden gelen Bowman, nefes almada da zorluk çekince alkolü azaltmaya karar verdi. Twitter

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Alkol tükettikten sonra cildinin kaynar su dökülmüş gibi yandığını fark eden 42 yaşındaki kadın, çareyi alkolü bırakmakta buldu. Bir röportajında alkolü tamamen bırakamadığına değinen Bowman, artık nadiren 1 bardak içip bıraktığını ve bu şekilde sorun yaşamadığını söylüyor. Twitter

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Sekiz yıl önce kırmızı desenlerde ortaya çıkan bu yanıkları ilk başta hafife alan kadının şu anda tüm vücudu yanıklarla kaplı halde. Twitter

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