Alişan’ın oğlu olursa bakın adını ne koyacakmış ?

Alişan, Amerika'ya gitmeye hazırlanan yakın arkadaşı Yusuf Tekin için önceki akşam bir yemek düzenledi. Alişan'ın yanında hamile eşi Buse Varol da vardı. Çiçeği burnunda anne adayına bebeğin cinsiyeti soruldu.

Utangaç tavırlar sergileyen Buse Varol, "Cinsiyeti henüz belli olmadı, daha bir ayı var" dedi.

ERKEK OLURSA ADI BURAK

Yusuf Tekin ise, "Bebek erkek olursa adı Burak olacak, kız için ise karar vermediler" diye konuştu.

