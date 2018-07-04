Alişan sonunda çıldırdı! Buse Varol'la hamile kaldığı için mi evlendi

Mayıs ayında, Dostlar Mahallesi dizisinde tanıştığı, oyuncu Buse varol ile evlenen Alişan, şu sıralar ikinci bir mutluluğu daha yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda, eşi Buse Varol ile bebek bekledikleri haberini veren Alişan'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Ancak sosyal medyadan gelen 'Hamileliği yüzünden evlendiler' eleştirileri yüzünden hevesi kursağında kalan Alişan, bu kez bir takipçisine çok sert çıktı.
Sosyal medya üzerinden eşi Buse Varol'la birlikte paylaşımın altına yapılan hamilelik yorumu ünlü sanatçı Alişan'ı çileden çıkardı. Ünlü sanatçı takipçisini mahkemeye vereceğini söyledi. Daha önce de, bu tür söylemlere tepki gösteren Alişan'ın bu kez tepkisi hayli sert oldu
"ŞURDA DAHA YENİ EVLENDİLER NE ÇABUK HAMİLE KALDI" Alişan'ın takipçisi fotoğrafın altına, "Şurda daha yeni evlendiler, ne çabuk hamile oldu. Şuna açıkça desenize önceden bu iş oldu bitti... Milleti manyak yerine koyuyorlar, bilmiyorlar ki manyak kendileri yalakalar ş...." yorumunu yaptı. Eşi Buse Varol'un Hamileliğinin Evlenmeden Önce Olduğu İması Alişan'ı Çılgına Döndürdü.
"MAHKEMEDE DE SÖYLERSİN" Yorum karşısında kendini kaybeden Alişan, "Karım 7 haftalık hamile bende evleneli 8 hafta oldu... Bütün söylediklerini sana misliyle iade ediyorum!! Ayrıca bu söylediklerini mahkemede de söylersin!! Ayrıca cinsiyet 3 ayda belli oluyor bunuda oku araştır madem bu kadar ahkam kesiyorsun!!" dedi.
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