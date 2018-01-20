Alişan düğün tarihini aldı yaz gelmeden düğün var

Alişan ve Buse Varol çifti aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Dizileri bitmesine rağmen aşkları devam eden ve uzun zamandır evlenmek isteyen Alişan ilk adımı attı. Alişan ve Buse Varol çiftinin önce anneleri tanıştı şimdi de nikah tarihi belli oldu. Peki Alişan ve Buse Varol ne zaman evlenecek?