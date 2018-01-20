Alişan düğün tarihini aldı yaz gelmeden düğün var

Alişan ve Buse Varol çifti aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Dizileri bitmesine rağmen aşkları devam eden ve uzun zamandır evlenmek isteyen Alişan ilk adımı attı. Alişan ve Buse Varol çiftinin önce anneleri tanıştı şimdi de nikah tarihi belli oldu. Peki Alişan ve Buse Varol ne zaman evlenecek?
Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu. Alişan ve kendisiyle aynı dizide rol alan sevgilisi Buse Varol’un aileleri tanıştı, ikili böylece ilk adımı attı.
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan-Buse Varol çifti şimdi de evlilik için gün saymaya başladı. Alişan'ın yakın arkadaşı Seren Serengil, ikilinin nikâh tarihini açıkladı.
NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU Bu kez elini çabuk tutan Alişan, Buse Varol'la 5 Mayıs'ta nikâh masasına oturacak. Alişan ve Buse Varol ailelerini tanıştırdığında sosyal medyadan bu pozu paylaşmıştı.
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