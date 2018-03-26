Alişan Buse Varol nişanlandı! Eski nişanlıları kimdir neden ayrıldı?

41 yaşına giren Alişan üçüncü kez nişanlandı. Alişan'ın son nişanlısı Buse Varol oldu. Peki Alişan eski nişanlısı Sezin Erbil ve Eda Erol'dan neden ayrılmıştı? İşte Alişan'ın son nişanlısı ile eski nişanlıları hakkında merak edilenler;

Alişan bir kez daha nişanlandı. Daha önce Eda Erol ile nişanlanan Alişan düğün arefesinde Esra Erol'un kardeşi olan Eda Erol'dan ayrılmıştı. Alişan'ın bu kez nişanlandığı isim son sevgilisi Buse Varol oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 20

Alişan önceki gün Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ve Buse Varol çifti dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 20

BUSE VAROL KİMDİR : Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Lisansını Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamladıktan sonra 2 yıl özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyer öğretmenlik yaptı. 2012 Miss Turkey güzellik yarışmasıysa dönüm noktası oldu. Uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçiş yapan Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders aldıç Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterine hayat veren Buse Varol, ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırdı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 20