Alişan Buse Varol çiftinden rötarlı balayı tatili!

Magazin basınının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Buse Varol ile Alişan geçtiğimiz Mayıs ayında 900 davetlinin katıldığı bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Buse Varol, düğün sonrası TRT ekranlarında yayınlanan rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinin setine koşmuş ve bu nedenle çift balayı yapamamıştı. Yaklaşık 3 aylık hamile olduğu söylenen Buse Varol ile eşi Alişan şu sıralar Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.