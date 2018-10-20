Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere kente gelen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi.

Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi

Sivasspor maçı için kente gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a 2 aylık 'Kaya' ile 1 aylık 'Kara' isimli yavru köpek hediye edildi. Kangal köpeklerin Sivas'taki en önemli üreticisi konumunda bulunan ve yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız tarafından başkan Koç'a verilen yavru köpeklere Koç ailesi büyük ilgi gösterdi.

15
Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi

Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, Koç'a yavru köpeklerin nasıl yetiştirileceği konusunda bilgi verdi. Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da kangal köpeklerini uzun süre severek yakından ilgilendi. Başkan Ali Koç, yetiştirici Hüseyin Yıldız'a Fenerbahçe forması hediye etti.

25
Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi

35
Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro