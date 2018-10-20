Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi

Sivasspor maçı için kente gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a 2 aylık 'Kaya' ile 1 aylık 'Kara' isimli yavru köpek hediye edildi. Kangal köpeklerin Sivas'taki en önemli üreticisi konumunda bulunan ve yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız tarafından başkan Koç'a verilen yavru köpeklere Koç ailesi büyük ilgi gösterdi.