Ali Ece'den dikkat çeken Fatih Terim yorumu

Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın Schalke 04 ile sahasında 0-0 berabere kaldığı maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ece, tecrübeli hocaya her zaman olumlu şekilde eleştiri yapıldığına dikkat çekerken, "Fatih Hoca'ya yapılan övgülerin bazen onun zararına olduğunu düşünüyorum. Kendisine de bunu kaç kere söyledim." dedi.

GOLSÜZ GECE: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sakatlıklar nedeniyle birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkan sarı-kırmızılı takım, istediği futbolu sergileyemedi. Alman ekibinin daha etkili bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşma, golsüz sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla grupta puanını 4'e çıkartarak, 3. sırada yer aldı. Alman ekibi de puanını 5 yaparak, 2. sıradaki yerini korudu. Grubun diğer maçında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-1 yenen Portekiz temsilcisi Porto, 7 puanla zirvede yer aldı. Oynadığı 3 maçı da kaybeden Lokomotiv Moskova ise grupta son sırada bulunuyor. Galatasaray, gruptaki 4. maçını 6 Kasım Salı günü deplasmanda yine Schalke 04 ile yapacak.

  • Spor 25 Ekim 2018 09:14
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