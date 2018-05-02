Ali Babacan'ın karısı Zeynep Babacan kimdir? Eşi aslında...

Ali Babacan'ın güzelliği ve giyim tarzı ile beğeni toplayan eşinin ismi Ülkü Zeynep Babacan. Peki Ali Babacan aslen nereli, eşi Zeynep Babacan kaç yaşında çocuklarının isimleri nedir? Ali Babacan'ın çift cüzdan hikayesi ve eşiyle ilgili bilinmeyenler;

Ali Babacan'ın karısı Zeynep Babacan kimdir? Eşi aslında...

Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan muhafazakar kesimin 'ikon'larından biri. Giyim tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Zeynep Babacan 3 çocuk annesi. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ı tanıştıran ise kardeşleri olmuş. O zamanlar Zeynep Babacan'ın tercihleri çok başkaymış. İşte Ali Babacan'ın eşi ve çocukları ile ilgili ilginç bilgiler;

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Ali Babacan'ın karısı Zeynep Babacan kimdir? Eşi aslında...

ALİ BABACAN NERELİ ÇOCUKLARI : Ali Babacan aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı. Babacan ODTÜ mezunu eşi ise Hacettepe tercümanlık bölümü çıkışlı. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın 3 çocukları var. Babacan ailesinin çocuklarının isimleri Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan.

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Ali Babacan'ın karısı Zeynep Babacan kimdir? Eşi aslında...

ALİ BABACAN'IN EŞİ ZEYNEP BABACAN İLE TANIŞMASI : Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD’den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü.

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Ali Babacan'ın karısı Zeynep Babacan kimdir? Eşi aslında...

ABİ BU KIZ SANA UYGUN : Babacan'ın babası Hilmi Babacan, oğlu Ali’nin evliliğini şöyle anlatmıştı: 'Amerika’dan dönünce Ali’nin kız kardeşleri, kendi arkadaşlarının arasından birini belirledi ve ’Ağabeyciğim, şu kız (Zeynep Yurter) senin için uygundur’ dediler. Biz de Allah’ın emriyle istedik. İstediğimiz gün de kabul edildi. Kız kardeşleri, Ali’nin kendi karakterini ve nasıl birini istediğini bildikleri için mevcutların içinde sana bu uygun dediler. Biz de görücü usulüyle gittik, baktık ve beğendik."

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