Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu!

Ali Ağaoğlu, kendisinden 38 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile yollarını ayırdı. Çok geçmeden Gülpınar yeni bir aşka yelken açtı. Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen ve kendisini 'elektrik faturamı ödeyemezken siz yoktunuz' sözleriyle savunan Duygu Su Gülpınar, merak edilen sorulara cevap verdi.