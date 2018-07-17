Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi sessizliğini bozdu!

Ali Ağaoğlu, kendisinden 38 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile yollarını ayırdı. Çok geçmeden Gülpınar yeni bir aşka yelken açtı. Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen ve kendisini 'elektrik faturamı ödeyemezken siz yoktunuz' sözleriyle savunan Duygu Su Gülpınar, merak edilen sorulara cevap verdi.
Okulumu okurken stajyer antrenörlük yapıyordum. Daha sonra PT olana kadar devam ettim. İzmir'de birçok spor salonu açtık. Güzel işler yaptım. Aldıklarımın hepsini geri verdim. Yeni doğmadım, 3 yıl önce de bir hayatım vardı, aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir zaman yükseklerden uçmadım.
Hikayelerdeki araba ve artık göreceğiniz her şey Bigutay ile ikimizin...
Hayatımda değer verdiğim 3 kişi kuzenim Merve, kız kardeşim Jülide ve Bigutay...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER