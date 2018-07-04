Ali Ağaoğlu hakkında dudak uçuklatan o paylaşım sosyal medyanın dilinde

Petek Ertüre ve Ali Ağaoğlu ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Ege ile Alaçatı'ya tatile gitti. Ancak minik Ali Ege tatilde babasını özleyince olanlar oldu. Tatilin ortasında Ali Ege babasını özleyince, anne-oğul Ağaoğlu'nun gönderdiği helikopter ile İstanbul'a döndü