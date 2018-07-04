Ali Ağaoğlu hakkında dudak uçuklatan o paylaşım sosyal medyanın dilinde

Petek Ertüre ve Ali Ağaoğlu ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Ege ile Alaçatı'ya tatile gitti. Ancak minik Ali Ege tatilde babasını özleyince olanlar oldu. Ali Ağaoğlu, anne oğula bir helikopter gönderdi ama, Ali Ağaoğlu'nun oğlu Ege, helikopteri diline doladı.

Ali Ağaoğlu hakkında dudak uçuklatan o paylaşım sosyal medyanın dilinde

Petek Ertüre ve Ali Ağaoğlu ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Ege ile Alaçatı'ya tatile gitti. Ancak minik Ali Ege tatilde babasını özleyince olanlar oldu. Tatilin ortasında Ali Ege babasını özleyince, anne-oğul Ağaoğlu'nun gönderdiği helikopter ile İstanbul'a döndü

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Ali Ağaoğlu hakkında dudak uçuklatan o paylaşım sosyal medyanın dilinde

Petek Ertüre o anları Instagram sayfasının hikaye bölümünde paylaştı. 5 yaşındaki Ali Ege'nin helikopteri görür görmez 'anne babam helikopterini mi değiştirdi' diye sorması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



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Ali Ağaoğlu hakkında dudak uçuklatan o paylaşım sosyal medyanın dilinde

PETEK ERTÜRE KİMDİR; Petek Ertüre, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Marmara Kolejinin teknik lisesi olan Marmara Radyo Televizyon’da okudu. Ardından Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü‘nde okudu ve mezun oldu.

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Ali Ağaoğlu hakkında dudak uçuklatan o paylaşım sosyal medyanın dilinde

B magazin, D life, D magazin, Renkli Hayatlar isimli magazin programlarını sundu. Aynı zamanda reklam filmlerinde oynadı ve de Sonbahar isimli dizide rol aldım. Tabii bu arada sürekli eğitim alıyordum. Müjdat Gezen Sanat Okulu, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitimler aldım. Bunların dışında bir sürü dizide, televizyon filminde, reklam filminde rol aldı. 2013 yılında Ali Ağaoğlu’ndan Ali Ege isimli bir oğlu dünyaya geldi.

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