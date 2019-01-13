Aleyna Tilki'nin kuliste paten giyip dans ettiği anlar olay oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Tilki, bir paylaşımında başarısının sırrını açıklarken, diğer paylaşımında insan olmaktan sıkıldığını dile getirmişti.

Aleyna Tilki paylaşımı abarttı! Taytlı cesur pozları olay oldu

PATEN GİYİP KULİSTE DANS ETTİ: Genç şarkıcı bu kez de Instagram hesabında npaten giyip kuliste dans ettiği görüntüleri paylaştı. Tilki'nin dans videosuna takipçilerinden tepki gecikmedi.

Aleyna Tilki'nin bu tarz dansları sık sık takipçileri tarafından Şeyma Subaşı'na benzetiliyor.