Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hava atayım derken rezil oldu

Takipçilerinin gözünden kaçmayan fotoşoplu paylaşım tepkilere neden oldu. Havva Öztel'in takipçileri şu yorumlarda bulundu;

''Fotoşop olduğu çok belli yaa. Demirler yamulmuş.''

''Fotoşop yapacağım diye güzelim Amsterdam'ı yamultmuşsunuz.''

''Rezil etmişsiniz kendinizi. Fotoşopa gerek yok siz zaten güzelsiniz.''