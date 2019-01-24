Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hava atayım derken rezil oldu

Fotoşoplu fotoğraf paylaşma modasına genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de uydu. Kendisini inceltmek isterken etrafındaki evleri yamultan Havva Öztel'e takipçileri yorum yağdırdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hava atayım derken rezil oldu

Türk pop müziğinin çiçeği burnunda yeni sesi genç şarkıcı Aleyna Tilki, her yaptığı ve söylediğiyle magazin sayfalarını süslerken bu kez annesi haber konusu oldu. Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hava atayım derken rezil oldu

Havva Öztel'in Amsterdam'dan paylaştığı bu son pozu sosyal medyada olay oldu. Fotoşoplu fotoğraf paylaşma modasına genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de uydu. Kendisini inceltmek isterken etrafındaki evleri yamultan Havva Öztel'e takipçileri yorum yağdırdı.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hava atayım derken rezil oldu

Takipçilerinin gözünden kaçmayan fotoşoplu paylaşım tepkilere neden oldu. Havva Öztel'in takipçileri şu yorumlarda bulundu;
''Fotoşop olduğu çok belli yaa. Demirler yamulmuş.''
''Fotoşop yapacağım diye güzelim Amsterdam'ı yamultmuşsunuz.''
''Rezil etmişsiniz kendinizi. Fotoşopa gerek yok siz zaten güzelsiniz.''

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hava atayım derken rezil oldu

Havva Öztel, daha sonra ise fotoğrafı silip fotoşopsuz halini yükledi.

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