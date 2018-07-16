Aleyna Tilki Twitter'dan paylaştı takipçileri ne olduğunu anlamadı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü. Tilki'nin sosyal medya hesabından "Sevgili gençlik... Sen nasıl bu kadar bendeyken,aynı zamanda hiç ‘benden’ değilsin..?" mesajına bazı takipçileri anlam veremezken bazılarıysa Tilki'ye çok sayıda alay dolu mesajlar yazdı. İşte o yorumlardan bazıları...

YİNE KENDİNİ ÖVDÜ: Öte yandan geçen günlerde İstanbul'a gelen Shakira'nın konserine gelen Aleyna Tilki, sıradışı kıyafetiyle gazeticilerin dikkatini çekmiş, “Kıyafetinizi çok mu aradınız?” sorusuna ise “Bu, benim tarzım, havalıyım." şeklinde bir cevap vermişti. Aleyna daha sonra “Bana 30 bin seyirci az. Ben Adana’da 100 bin kişiye şarkı söyledim” diyerek kendini övmüştü.