Aleyna Tilki şarkısının sözlerini unuttu

28 Mart’ta 18 yaşına giren Aleyna Tilki doğum gününü Bostancı Gösteri Merkezi’nde önceki akşam verdiği 3 bin kişilik konserle kutladı. İki saat sahnede kalan popçuya 8 dansçı eşlik etti.

Aleyna konserin ikinci yarısında sahne üzerine kurulan bir sistemle seyircilerin üstünde uçtu. Aleyna Tilki'nin milyonların dilinde olan 'Sen olsan bari' şarkısının sözlerini unutması ise konsere damga vurdu.

Aleyna Tilki'nin milyonların dilinde olan 'Sen olsan bari' şarkısının sözlerini unutması ise konsere damga vurdu.

"KENDİ ŞARKIMI UNUTTUM": Durumu kurtarmaya çalışan Aleyna, "Heyecanlı olduğumu söylemiştim. Kendi şarkımı unuttum. Ama olacak böyle şeyler. Siz beni hoş görürsünüz. Sonuçta buraya gelmeden mükemmelliyetçiliğimi bilerek geldiniz" dedi.