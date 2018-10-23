Aleyna Tilki: Rüyalarımı anlatsam ülke karışır

Aleyna Tilki'den yine ilginç bir çıkışla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Tilki'den yine ilginç bir çıkışla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Rüyalarımı anlatsam ülke karışır" diyen şarkıcının bu sözleri yorum yağmuruna tutuldu.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Şarkıcı Aleyna Tilki bazen ilginç çıkışlarla gündeme geliyor. Bu sözleri de tam da öyle... Sosyal medya hesabından bir durum paylaşan Tilki, "Rüyalarımı anlatsam, ülke karışır. Hiç gerek yok. Hatta ‘insanlık’ bile karışabilir..." dedi.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Takipçileri Aleyna'nın bu sözleri sonrası şu yorumları yaptı:

Twitter

Facebook

Google Plus

3 7